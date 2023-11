Os diferentes métodos de valuation utilizados em processos de fusão e aquisição

Ao considerar a venda de um negócio, os empreendedores enfrentam a complexidade de lidar com uma variedade de investidores, cada um apresentando propostas distintas para a aquisição, e nesse contexto, realizar um valuation para aquisição de uma empresa é uma etapa crucial.

O valuation é uma avaliação prévia do valor da empresa, e é necessária mesmo que a venda não esteja nos planos imediatos. É uma técnica que serve como ferramenta essencial para determinar o valor de ativos, seja no contexto financeiro, como ações ou dívidas, ou no âmbito real, como propriedades imobiliárias.

Importância do valuation

Compreender a importância do valuation implica, primeiramente, em discernir as diferenças conceituais entre custo, valor e preço. O valor refere-se ao benefício ou utilidade que um bem ou serviço proporciona ao seu usuário.

Por outro lado, o custo é a quantia de dinheiro ou recursos a serem investidos durante processos como fabricação ou aquisição de bens e serviços. O preço, por sua vez, representa o montante recebido por quem vende um bem ou serviço.

Em virtude dessas diferenças, o valuation busca determinar o valor mais justo para um item específico.

A avaliação de empresa proporciona ao proprietário uma compreensão do preço justo da companhia, demandando um levantamento que engloba projeções de receita, fluxo de caixa, expectativas de mercado e ativos detidos.

Diante disso, surge a questão de como garantir que a empresa está sendo avaliada a um preço justo.

Diversas variáveis compõem o processo de valuation, incluindo lucratividade presente e futura, potencial de crescimento, independência dos ativos, saldo devedor, base de clientes, reputação de marca e longevidade do negócio no longo prazo.

Estabelecer um preço justo requer a consideração de premissas, lembrando que inflar artificialmente o valor pode afastar investidores potenciais.

É crucial reconhecer que o resultado final de uma valuation não é absoluto. Diferentes metodologias e variáveis subjetivas podem influenciar o valor final, destacando a importância de uma abordagem criteriosa.

Em resumo, a valuation não apenas subsidia negociações com investidores, mas também fornece insights sobre a saúde financeira da empresa e os fatores que afetam seu valor.

Metodologias de Avaliação de Empresa

Existem três métodos práticos para avaliar um negócio:

Fluxo de Caixa Descontado

O método de Valuation do Fluxo de Caixa Descontado tem como principal objetivo avaliar a capacidade futura de uma empresa gerar riqueza. Nessa abordagem, a taxa de desconto é aplicada para considerar o custo de capital da empresa. O método não se limita apenas a avaliar os investimentos em ativos operacionais, mas também leva em conta o custo de capital e os riscos inerentes ao negócio.

Múltiplos de Mercado

O método de Valuation dos Múltiplos de Mercado baseia-se em uma análise comparativa de valores. Para calcular o valor de uma empresa por esse método, realiza-se uma comparação do desempenho com empresas semelhantes, especialmente em termos econômicos, setoriais e movimentação financeira.

A preferência é pela comparação com concorrentes do mesmo porte e setor de atuação. Essa metodologia é aplicada quando existem ativos comparáveis que facilitam uma análise rápida e direta.

Valor Patrimonial

O método de valuation pelo Valor Patrimonial envolve o cálculo do valor de uma empresa considerando a avaliação do patrimônio líquido. Para determinar esse valor, realiza-se a soma de todos os ativos, entre eles despesas antecipadas, valores a receber, caixa, máquinas, equipamentos, veículos, estoque, imóveis, etc.

Em seguida, são subtraídas as dívidas e outras reduções do passivo, como obrigações tributárias, trabalhistas e fornecedores. Essa metodologia é uma abordagem mais direta, focada nos ativos e passivos tangíveis da empresa, proporcionando uma visão específica do valor financeiro a partir do seu balanço patrimonial.

Essas metodologias servem a diferentes propósitos e devem ser escolhidas de acordo com os objetivos e a situação atual da empresa.

Independentemente da abordagem escolhida, buscar o valuation profissional é crucial para orientar os passos a seguir e mitigar riscos em potenciais negociações de venda. A Capital Invest oferece consultoria em M&A, auxiliando empreendedores na preparação para compra e venda de empresas com maior valor e menor risco.