Operação resgata 22 pessoas de situação análoga à escravidão

Uma operação do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) resgatou 22 pessoas em condições análogas à escravidão. A ação contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho no Pará. Os números da operação foram divulgados nessa segunda-feira (21).

Foram feitas diligências em três municípios do sudeste do Pará e algumas propriedades rurais foram autuadas. De acordo com os agentes, em uma das fazendas fiscalizadas foi encontrada uma casa em condições insalubres para a habitação.

A Polícia Militar e a Superintendência do trabalho no Pará adotaram as providências cabíveis. Os proprietários serão responsabilizados e os trabalhadores resgatados receberam o pagamento das devidas verbas rescisórias, seguro desemprego entre outros direitos trabalhistas.