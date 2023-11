Operação policial resulta em sete mortos e dois presos em SE

A ação, que envolveu aproximadamente 100 policiais, visava desmantelar uma associação criminosa especializada em homicídios, tráfico de drogas e assaltos

Nesta quarta-feira (29), uma operação policial realizada em Cristinápolis e Tomar do Geru resultou na morte de sete homens em confronto com as forças de segurança, além da prisão de dois indivíduos.

Os agentes cumpriram dois mandados de prisão durante a operação, sendo um deles direcionado a um detento do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), suspeito de liderar o grupo. O presidiário é apontado como responsável pelo latrocínio do policial militar Nabal Gomes Menezes, ocorrido há cerca de seis anos na zona rural de Tomar do Geru. Na cela do suspeito, foram encontrados celulares e uma arma branca.

A Polícia Civil informou que os sete indivíduos mortos no confronto estão ligados a uma organização criminosa com base na Bahia. As investigações indicam fortes indícios de que homicídios consumados e tentativas ocorridos entre agosto e novembro deste ano, em Cristinápolis, foram motivados pela disputa pelo controle de pontos de venda de entorpecentes e pelo comando da facção criminosa.