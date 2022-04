Operação Espada de São Miguel: Batalhão realiza megaoperação contra o tráfico

Ao todo, são mais de 150 policiais, que cumprem 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, dois mandados de prisão temporária e um de prisão preventiva

A Operação Espada de São Miguel, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 24ª DP, no início da manhã desta sexta-feira (8), visa desarticular um esquema de tráfico de droga e associação para o tráfico.

Ao todo, são mais de 150 policiais, que cumprem 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, dois mandados de prisão temporária e um de prisão preventiva, nas regiões administrativas de Samambaia, Sol Nascente e Ceilândia.

De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), a intervenção tem o objetivo de responder aos pedidos da população e da comunidade na QNR. “A ação representa o triunfo das forças policiais em parceria com a comunidade diretamente afetada”, ressalta o delegado da 24ª DP, Anderson de Assis.

A Operação é assim denominada em referência ao Arcanjo Miguel, que é descrito como o comandante e líder do exército de Deus contra as hostes do mal e do inimigo.