Operação apreende mais de 1 tonelada de cocaína em SP

O total da substância ilícita apreendida possui um valor estimado em mais de R$ 30 milhões no mercado interno brasileiro

Uma operação conjunta, do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), resultou na apreensão de mais de 1 tonelada de cocaína pura na noite desta terça-feira (29), na cidade de Guarulhos, localizada na Grande São Paulo.

De acordo com informações fornecidas por investigadores, o montante da substância ilícita apreendida possui um valor estimado em mais de R$ 30 milhões no mercado interno brasileiro. Entretanto, se essa quantidade de droga fosse direcionada para o exterior, as autoridades afirmam que seu valor poderia ultrapassar a marca de R$ 100 milhões.

A apreensão ocorreu em um galpão situado no bairro Cidade Parque São Luiz, em proximidade à Rodovia Presidente Dutra, durante uma diligência minuciosa conduzida pelos agentes do Denarc. Dentro das instalações, foram localizadas nada menos que 1.100 peças de cocaína, totalizando mais de 1.200 quilos da substância.

Juntamente com a apreensão da cocaína, os policiais também confiscaram um caminhão que, segundo o Denarc, provavelmente estava sendo utilizado para o transporte da droga. Além disso, outros dois veículos e uma esteira foram apreendidos no local. Como resultado da operação, quatro indivíduos que se encontravam nas instalações foram detidos em flagrante.