Sete vítimas foram levadas para o hospital Instituto Doutor José Frota, na capital, e oito para o hospital Municipal de Itaitinga

Aléxia Sousa

Um ônibus que transportava pacientes que faziam tratamento em Fortaleza (CE) saiu da pista e caiu em uma ribanceira na BR-116, em Itaitinga (a 30 km de Fortaleza), no Ceará, deixando ao menos 15 pessoas feridas, sendo uma em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (5) quando o veículo com 25 passageiros tombou às margens de um canal que passa próximo ao viaduto Deputado Edson Queiroz Filho.

Entre os feridos, está o motorista do ônibus, que ficou preso às ferragens. Sete vítimas foram levadas para o hospital Instituto Doutor José Frota, na capital, e oito para o hospital Municipal de Itaitinga. Alguns passageiros tiveram apenas escoriações pelo corpo e receberam atendimento no local.

O veículo prestava serviço para a Prefeitura de Morada Nova e levava pessoas do programa Tratamento Fora do Domicílio, que faziam tratamentos de saúde em Fortaleza. O ônibus havia saído da capital e retornava a Morada Nova, no interior do estado.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trecho da rodovia ficou interditado por quase uma hora para o resgate das vítimas, mas já foi liberada. O acidente foi registrado por volta das 19h.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar também foram acionados. Pelo menos oito ambulâncias foram enviadas ao local para socorrer as vítimas.