Ônibus é usado como barricada em comunidade da zona norte do Rio

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um ônibus da linha 920 (Pavuna – Bonsucesso) foi usado como barricada na manhã deste sábado (10) em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, criminosos tomaram o veículo e atearam fogo em caçambas de lixo para bloquear o acesso de viaturas da PM à comunidade.

De acordo com a corporação, equipes atuam nos Complexos do Chapadão e da Pedreira para conter uma disputa territorial entre facções rivais. No início da tarde, a PM disse que agentes do 41º BPM (Irajá) conseguiram restabelecer o tráfego nas vias, e o policiamento segue reforçado na região.

Moradores relataram clima de tensão durante toda a manhã e registraram imagens de um blindado da PM em um dos acessos à comunidade. Os relatos indicam que os confrontos entre traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro), que domina a Pedreira, e o CV (Comando Vermelho), que controla o vizinho Chapadão, têm sido cada vez mais frequentes.

O Rio Ônibus, sindicato das empresas de transporte, afirmou que as linhas 920 e 778 (Pavuna – Cascadura) sofreram alterações nos itinerários neste sábado.

A entidade afirmou que 59 ônibus foram tomados por criminosos e usados como barricadas em 2025 e fez um apelo às autoridades para que medidas urgentes sejam adotadas.

O caso ocorre um dia após o governador Cláudio Castro (PL) sancionar a lei que cria o programa Ônibus Seguro, voltado à segurança de coletivos que circulam na região metropolitana do Rio. A iniciativa prevê a atuação de agentes com base em dados de inteligência e nos índices de violência mapeados pelos órgãos de segurança pública, por meio de convênios com prefeituras e com a Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio).