Ônibus com membros da banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo em rodovia

O incidente não resultou em feridos, e o próprio cantor não estava no veículo no momento do acidente

Neste domingo (5), um ônibus que transportava membros da banda do cantor Matheus Fernandes pegou fogo em uma rodovia do Ceará, no município de Jati.

O incêndio ocorreu no início da tarde e, de acordo com a assessoria de comunicação de Matheus Fernandes, foi causado por problemas técnicos, como informado em uma nota divulgada nas redes sociais. A equipe do artista assegurou que todos os ocupantes do ônibus foram evacuados com segurança e puderam retornar para suas casas.

O cantor Matheus Fernandes não estava presente no veículo no momento do ocorrido, e as autoridades locais estão investigando as causas do incidente.