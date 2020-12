Ônibus biarticulado pega fogo em Goiânia

PUBLICIDADE

Na noite desta terça-feira (15), um ônibus pegou fogo na Avenida Inhumas, na Vila Regina, em Goiânia (GO). O coletivo da linha Eixo Anhanguera foi destruído por inteiro pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

O tenente Danilo Batista disse ao portal Mais Goiás que o veículo não estava em circulação e era guinchado após apresentar um problema horas antes de pegar fogo.

“O motorista nos contou que tentou apagar as chamas com um extintor, mas não conseguiu pois o fogo se alastrou muito rápido”, relata o bombeiro ao Mais Goiás.

De acordo com o tenente, o fogo foi controlado após o trabalho com dois caminhões e três horas de combate ao incêndio. A via foi interditada e 9 mil litros de água foram usados para controlar as chamas.

Após o controle das chamas, os bombeiros usaram nove sacos de serragem para cobrir o óleo derramado na pista.