A inflação (IPCA) de Junho/2023 foi de -0,08%, trazendo a inflação acumulada em 12 meses para 3,16%. Com isso, o IPCA acumulado de 12 meses caiu de 10,07% em julho de 2022 para 3,16% em julho de 2023.

Com essa queda, a expectativa do mercado é que a taxa Selic já caia nas próximas reuniões do COPOM. Veja onde investir para aproveitar este momento!

Onde investir quando a Selic cair?

Quando a Selic está em queda, torna-se essencial buscar alternativas de investimento que possam oferecer rendimentos mais atrativos. Nesse período, é possível encontrar opções que superam as tradicionais aplicações de renda fixa atreladas ao CDI, que tendem a ter seus retornos reduzidos pela redução da taxa de juros.

Veja algumas opções em Renda Fixa e Variável.

Renda Fixa:

Com a expectativa de que a taxa de juros (SELIC) vá cair, os investimentos em renda fixa podem render menos. Por exemplo, se você tem um investimento que atualmente paga 100% do CDI, e a SELIC cair de 13,75% para 12% ao ano, é provável que o retorno também diminua (CDI e SELIC estão relacionados).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Títulos públicos e privados Pós-Fixados têm suas taxas de juros ligadas à SELIC e podem oferecer menos rendimento aos investidores com a queda da taxa.

Uma opção interessante em tempos de SELIC em queda são os títulos Pré-Fixados, que têm uma taxa de juros fixa desde o início e pagam o mesmo valor até o vencimento, mesmo que a SELIC caia ao longo do tempo, proporcionando mais segurança e previsibilidade.

Os mais afortunados podem pensar em investir em Letras Financeiras emitidas por grandes bancos e outras instituições financeiras. Por serem títulos de longo prazo, apresentam taxas melhores frentes a títulos de curto prazo, como CDB,

Antes de investir em renda fixa, avalie suas opções, objetivos financeiros e as taxas de retorno para tomar uma decisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ações: Uma Alternativa Atrativa para Buscar Melhores Retornos

Em momentos de queda da SELIC, o mercado de ações pode se tornar uma opção mais atraente para investidores que desejam obter melhores retornos.

Empresas podem se beneficiar de crédito mais barato para realizar investimentos e aumentar seus lucros. Com o aumento da procura por ações, os ativos podem se valorizar.

Veja como entre 2016 e 2020, com a queda da SELIC de 14,25% até abaixo de 6% fez com que o índice Ibovespa (Índice de ações brasileiras) dobrasse de aproximadamente 60 mil pontos para 120 mil pontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo, é importante lembrar que investir em ações requer cuidado e pesquisa, pois existem outros fatores que influenciam o mercado.

Fundos Imobiliários

Fundos Imobiliários que também são Renda Variável, também apresentaram uma boa performance entre 2016 e 2020, que também foi reflexo de uma política de queda de taxa de juros no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja abaixo o índice IFIX (índice de fundos imobiliários) vs a SELIC neste período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O índice IFIX, teve uma performance claramente positiva nesse período, enquanto a SELIC passava dos 14,25% ao ano para 2% ao ano na mínima de 2021. Com a redução da taxa de juros, esses fundos se tornaram uma opção mais atrativa para os investidores em busca de melhores retornos.

Além dos fundos de investimento imobiliários, os fiagros – fundos de investimentos do agronegócio também são alternativas muito boas, nesse período de queda da taxa Selic.

Antecipando a Queda da Selic: Como o Mercado e Investidores se Preparam

Neste cenário de Selic em queda e inflação controlada, o mercado pode antecipar os movimentos econômicos. Vimos que nós como investidores também podemos se preparar para a queda da Selic, encontrando opções tanto em renda fixa quanto em renda variável, adequadas a cada tipo de perfil de investidor, conservador, moderado e agressivo.

Veja abaixo um passo a passo de como realizar os investimentos nesse momento.

Como Investir com a queda da SELIC?

Para investir com sabedoria neste momento de queda da Selic, siga este passo a passo:

Descubra seu perfil de investidor e momento financeiro: Avalie sua tolerância ao risco, seus objetivos e o prazo que deseja investir. Isso o ajudará a escolher entre opções mais conservadoras ou mais arrojadas.

Elabore uma estratégia de investimentos, especialmente se for incluir renda variável: Defina a proporção de investimentos em renda fixa e renda variável, considerando sua estratégia e objetivos.

Estude os investimentos antes de tomar uma decisão: Pesquise sobre os produtos de investimento disponíveis, suas características e histórico de desempenho. A informação é essencial para tomar decisões acertadas.

Abra uma conta em uma corretora de investimentos com taxa zero de corretagem para renda variável: Escolha uma corretora que ofereça isenção de taxas na compra e venda de ações e outros ativos de renda variável, o que pode reduzir custos nas operações.

Transfira o dinheiro por PIX ou TED: Para começar a investir, transfira o dinheiro da sua conta bancária para a conta na corretora. O PIX ou TED são formas rápidas e seguras de fazer essa transferência.

Realize seus investimentos: Realize seus investimentos em Renda Fixa através da corretora. Para investimentos em Renda Variável, como Fundos Imobiliários ou Ações, é necessário utilizar o home broker da corretora. Através dele, você poderá comprar e vender ativos, como ações, títulos públicos e outros investimentos.

Acompanhe seus investimentos: Mantenha-se informado sobre a performance dos seus investimentos. Acompanhar regularmente suas aplicações ajuda a tomar decisões futuras e ajustar sua estratégia, se necessário.