Onça-parda e filhote são vistos por guia em rodovia do Parque Nacional do Iguaçu

Nesta quarta-feira, 29, uma onça-parda e um filhote foram vistos por um guia de turismo, eles estavam no Parque Nacional do Iguaçu

Nesta quarta-feira, 29, uma onça-parda e um filhote foram vistos por um guia de turismo. Os animais estavam em uma rodovia do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O local é utilizado por funcionários do Parque e por turistas para acessar as Cataratas do Iguaçu.

Nas imagens é possível ver o animal maior atravessando a rodovia. Em seguida, aparece um filhote que vai até à rodovia e depois volta para a área de mata.

Turistas que estavam com o guia também registraram os animais.

Onça-parda

Também conhecida como suçuarana, puma, onça-vermelha e leão-baio, a onça-parda (Puma concolor) é a segunda maior espécie de felino do Brasil, ficando atrás apenas onça-pintada (Panthera onca).

O animal costuma ter corpo alongado, com até 1,08 metro de comprimento. A cauda longa mede até 61 centímetros e a altura é de 63 centímetros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A espécie é considerada vulnerável e ameaçada de extinção.