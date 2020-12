Oito postes de energia caem e deixam família presa em carro; motorista foi eletrocutado

PUBLICIDADE

Oito postes de energia caíram em uma rua e deixaram dez pessoas de uma mesma família presas dentro de carros. Os familiares estavam em dois carros e saíam de uma celebração de Natal, quando os veículos foram atingidos. O acidente teria ocorrido em decorrência de uma erosão, que acarretou a queda dos postes. O motorista de um dos carros sofreu uma descarga elétrica e precisou ser hospitalizado.

O caso ocorreu por volta de 23h30 de quinta-feira (24). Após o acidente, parte da população de Setor Jardim Petrópolis, em Goiânia-GO, ficou sem energia. Ao todo, cinco carros e um caminhão ficaram presos na rua.

A fonoaudióloga Tiara Fernandes relatou ao Portal G1 que um dos postes quase atingiu o banco de trás do veículo que ela dirigia. No assento de trás estavam a filha, de 6 anos, o sobrinho, de 10, e a sobrinha, de 12 anos. Ao lado dela, no banco do carona, estava a irmã.

A família esperou cerca de 1h30 até que o resgate fosse realizado. De acordo com Tiara, os postes caíram em efeito dominó.

O primo de Tiara, que diria o outro carro, levou um choque após o carro dele ser energizado. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas recebeu alta na madrugada dessa sexta-feira (25).