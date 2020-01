Oftamologista afirma que coçar o olho pode causar miopia

PUBLICIDADE 

De acordo com o oftalmologista da clínica Oftalmed Marcos Ferraz, os olhos não foram feitos para ser tocados, muito menos coçados e, apesar de não doer, esfregar a mão sobre os olhos pode causar problemas de visão.

O médico explica que ao coçarmos os olhos pode ocorrer a ruptura de fibras de colágeno da córnea e isto pode levar ao aumento do diâmetro dos olhos e alterações no formato da córnea.

“O hábito de coçar os olhos pode provocar esta alteração”, explica o oftalmologista, que afirma que esfregar os olhos pode causar astigmatismo, miopía e ceratocone.

Em casos bem avançados de ceratocone, é possível detectar a mudança a olho nu. Outro grave problema que este hábito pode causar é o deslocamento da retina. Além disso, as mãos que entram em contato com os olhos podem transmitir vírus e bactérias que dão origem a inflamações e infecções, como tersol e conjuntivite.

O oftamologista ainda ressalta que se você é alérgico ou usa lentes de contato, precisa ter atenção redobrada, já que as coceiras na região dos olhos são maiores.

“Seis em cada 10 pacientes alérgicos têm conjuntivite alérgica e ela pode provocar coceira. Além disso, os pacientes alérgicos têm muito mais ceratocone, que são as alterações na córnea”, comenta o oftalmologista.

Já as pessoas que usam lente de contato devem retirar as lentes caso sintam algum desconforto porque pressionar as lentes dentro dos olhos pode causar rupturas na córnea e infecções.

Para aliviar as coceiras, o médico aconselha procurar um oftalmologista para que ele faça uma avaliação para entender o que pode estar causando estes desconfortos. Ainda segundo ele, algumas pessoas acabam camuflando o problema sem procurar ajuda médica, já que alguns colírios são vendidos sem prescrição médica. A atitude é repreendida pelo profissional.