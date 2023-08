O que são simpatias? Entenda como elas surgiram!

Você acredita em simpatia? Já fez alguma? Sabe como as simpatias surgiram? Neste artigo falaremos sobre simpatias, o que são, como surgiram e, como bônus, ainda mostraremos algumas delas. Confira!

Para começar, vale saber que simpatias nada mais são do que práticas ou rituais populares que muitas pessoas acreditam ter o poder de trazer boa sorte, proteção, amor, prosperidade ou outros benefícios para suas vidas.

Muitas vezes confundidas com superstições, ambas estão relacionadas, envolvendo crenças e práticas sem uma base científica sólida, porém, elas não são a mesma coisa.

Se por um lado as superstições são crenças irracionais de que certas ações, objetos ou situações podem trazer boa sorte, proteção ou evitar o azar, geralmente, baseadas em associações casuais, por outro lado, as simpatias são ações ou rituais realizados com a intenção de atrair determinados resultados positivos, como amor, prosperidade, saúde ou proteção.

Geralmente, as simpatias envolvem ações como acender velas, recitar palavras, fazer oferendas ou seguir certas sequências de passos, com a crença de que tais ações vão influenciar o curso dos acontecimentos de forma favorável.

Como surgiram as simpatias?

A origem das simpatias é tão envolta em mistério como as próprias simpatias, mas o que se sabe é que elas têm raízes antigas, por exemplo, muitos pesquisadores afirmam que no Antigo Egito já se utilizavam de simpatias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ou ainda, afirmam que entre os celtas, na antiga Britânia, os druidas atingiram um conhecimento surpreendente na arte das simpatias, com direito até a reuniões em bosques.

O fato é que podemos encontrar simpatias até hoje em várias culturas ao redor do mundo, e podem ser vistas como uma forma de magia popular ou folclore, muitas vezes transmitidas de geração em geração.

Podem ser realizadas em datas específicas, como o Ano Novo, período de festas Juninas, ou momentos particulares, e com os mais diferentes fins, desde recuperar amor perdido, encontrar amor, ter saúde, dinheiro, arranjar um emprego, ter sucesso, entre outros…

Vale lembrar que, como foi dito, as simpatias não têm base científica e nem mesmo evidências empíricas que comprovem sua eficácia, porém, elas sobrevivem até hoje.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portanto, se você não pode apelar para consultas espirituais, porquê não dar uma chance para elas que ainda desempenham um papel significativo na cultura popular?

Dicas de simpatias populares

Para quem gosta de simpatias, a boa notícia é que elas podem servir para os mais variados fins. Confira abaixo algumas simpatias populares de diferentes categorias:

Amor: o ideal e mais certeiro seria realizar o ritual do Adoçamento amoroso, o qual faz o parceiro ficar mais interessado e carinhoso, envolvendo uma série de itens, mas existe outra dica mais simples e mais antiga, na qual é preciso apenas escrever o nome da pessoa amada em um papel e colocá-lo sob o travesseiro, além de atrair o amor, fará a pessoa amada sonhar com você, ou mesmo, voltar para os seus braços.

Prosperidade e dinheiro: comer lentilhas na virada do ano é uma tradição em algumas culturas, acreditando que isso trará prosperidade e abundância financeira.

Saúde e proteção: pendurar um dente de alho atrás da porta de entrada pode ser considerado um meio de proteção contra energias negativas.

Sucesso e realização: escolher um pequeno objeto com significado pessoal e carregá-lo como um patuá é uma forma de atrair sorte e sucesso, ou ainda, usar um objeto vermelho é tido como uma maneira de atrair energia positiva e sucesso.

E é isso, certamente, existem muitas outras simpatias, essas são apenas algumas para citar como exemplos. No mais, lembre-se de que as simpatias não têm comprovação científica, por outro lado, sobrevivem após tantos anos…