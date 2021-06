O que saber antes de comprar óculos de grau?

Em algum momento da sua vida, é muito provável que você tenha que usar óculos de grau. Com o passar do tempo, a vista do ser humano pode ir se desgastando, por conta de alguns fatores como o excesso do uso de aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores. Isto faz com que seja preciso o uso de óculos de grau.

Se você precisa começar a usar óculos de grau, confira algumas dicas e saiba o que fazer antes de comprar a sua armação.

Os óculos são investimentos e não gastos

Em alguns casos, é comum que as pessoas se assustem com o preço das armações e das lentes dos óculos de grau. Porém, é necessário saber que os óculos são um investimento para a saúde, tendo em vista que são feitos para melhorar e auxiliar a visão das pessoas.

Não deixe de comprar os óculos por conta dos preços, porque esse é um mal que você estará fazendo com sua própria saúde. Procure por óticas e fique por dentro dos valores dos diversos modelos de armação e de lente. Por exemplo, se você trabalha muito utilizando computadores, uma lente com filtro de luz azul é a melhor forma de garantir que os olhos não sejam prejudicados.

Fique atento quanto à qualidade dos óculos

Óculos de grau muito baratos podem prejudicar ainda mais a saúde e o estado dos seus olhos. O barato, muitas vezes, sai caro. Por isso, é importante comprar armações e lentes pela qualidade do produto e não pelo preço. Armações mais baratas e de materiais mais frágeis, podem quebrar mais facilmente, por conta do uso diário dos óculos.

O recomendado é comprar armações e lentes do mesmo local e, que de preferência, sejam óticas ou lojas especializadas.

Escolha as armações e as lentes com calma

A pressa é inimiga da perfeição. Sim, este ditado se aplica para a compra dos óculos de grau. Não se apresse e compre o primeiro que ver pela frente. Procure por armações que sejam confortáveis e que combinem com o seu rosto. Os modelos podem variar entre óculos de grau masculino ou feminino, além dos tipos de armação, como redondas, sextavadas ou hexagonais.

Não vale a pena comprar um óculos de grau sem ter a certeza de que é o que gostaria. Por isso, tenha calma, peça ajuda aos vendedores das lojas e óticas para garantir que não irá se arrepender no futuro.

Procure por modelos que combinem com o seu rosto

Assim como a qualidade das lentes e das armações são importantes, o formato dos óculos de grau devem ser considerados na hora da compra. Existem diversos modelos de armações para os mais variados rostos, sejam eles redondos, quadrados, triangulares ou alongados.

As armações têm alguns modelos mais vendidos, como os redondos, quadrados, retangulares, hexagonais, sextavados, e os de gatinho. Os óculos de grau de armação redonda combinam com rostos mais quadrados e os de armação quadrada combinam com rostos mais arredondados.

Os óculos de grau gatinho são recomendados para mulheres que tenham rostos mais finos e alongados, que tenham traços mais delicados e tenham formatos mais ovais ou triangulares.

Considere diferentes tipos de lente

As lentes dos óculos de grau devem ser escolhidas com calma e cuidado. Existem diversos tipos de lentes que podem encaixar perfeitamente com o seu estilo de vida. Como dito anteriormente, para quem trabalha muito com computadores e aparelhos eletrônicos, por exemplo, o recomendado é ter uma lente com filtro de luz azul.

O foco das lentes dos óculos de grau podem variar entre monofocal, bifocal e multifocal. As monofocais têm apenas um campo de visão e são mais simples e comuns. As bifocais, por outro lado, possuem dois campos de visão, um para enxergar de perto e outro de longe. Por fim, as lentes multifocais permitem uma melhora da visão para todas as distâncias, porque têm três campos de visão.

Procure por óticas especializadas e tenha em mente qual o tipo de armação e de lentes que quer ter em seu óculos de grau. Antes de comprar os óculos, é muito importante estar atento a todos os detalhes e ter certeza de que está tomando a decisão correta quanto ao óculos de grau escolhido.