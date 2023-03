O que é BTCUSDT e como começar a investir em Bitcoin

Você já ouviu falar em BTCUSDT? Se a sua resposta for “não”, saiba que está perdendo a oportunidade de investir em um dos ativos mais valiosos da atualidade: o Bitcoin.

Mas calma lá, antes de começar a investir, é importante entender o que é BTCUSDT e como funciona esse mercado.

Para contextualizar, imagine que você tem um amigo que comprou algumas moedas de Bitcoin há alguns anos atrás, quando o valor era bem baixo.

Hoje em dia, ele provavelmente está nadando em dinheiro, já que o valor da moeda disparou. O BTCUSDT é justamente uma forma de você também entrar nesse mercado e investir em Bitcoin.

Mas por que usar BTCUSDT? Ao comprar BTCUSDT, você está adquirindo Bitcoins vinculados ao valor da moeda americana.

Isso pode ser uma forma mais fácil de investir em Bitcoin, porque você não precisa encarar o sobe e desce maluco que rola nesse mercado.

“Mas como que eu começo a investir em Bitcoin usando BTCUSDT?”. Bom, o primeiro passo é pesquisar bem e escolher uma corretora confiável que ofereça essa opção.

E saca só, é bom ter consciência dos riscos e ficar de olho nas mudanças loucas do mercado.

Se você quer saber mais sobre BTCUSDT, como investir em Bitcoin e até mesmo em outras criptomoedas como ETHUSDT, confira nosso artigo completo sobre o tema.

Não perde essa chance de entrar nesse mercado que tá crescendo cada vez mais!

BTCUSDT ou ETHUSDT: qual a melhor opção para investir em criptomoedas estáveis?

Você já ouviu falar em BTCUSDT?

Esse é um termo que se refere a uma forma de investir em Bitcoin utilizando a moeda digital Tether (USDT), que tem o valor atrelado ao dólar americano.

Isso quer dizer que ao comprar BTCUSDT, você está adquirindo Bitcoins usando essa moeda digital que tem o valor estável em relação ao dólar.

Mas como surgiu essa ideia de usar o USDT para investir em Bitcoin?

Bom, muita gente tem medo de investir em criptomoedas por causa da volatilidade do mercado, já que os valores podem mudar rapidamente.

Por isso, surgiu a ideia de criar uma moeda digital que tivesse o valor atrelado a uma moeda mais estável, no caso o dólar americano. Assim, o investidor pode ter mais segurança na hora de investir em Bitcoin.

Mas como o BTCUSDT se compara a outras criptomoedas, como o Ethereum (ETH)?

Bem, enquanto o BTCUSDT é um ativo que tem o valor atrelado ao dólar, o ETHUSDT tem o valor atrelado ao Ethereum.

Isso quer dizer que, ao comprar ETHUSDT, você está adquirindo Ethereum usando a moeda digital Tether.

Mas é importante lembrar que o valor do Ethereum é mais volátil do que o do dólar americano, então é preciso estar atento às mudanças no mercado.

De forma geral, o BTCUSDT e o ETHUSDT são opções interessantes para quem quer investir em criptomoedas sem lidar diretamente com a volatilidade do mercado.

Mas é importante sempre pesquisar bem e escolher uma corretora confiável antes de investir em qualquer ativo.

E lembre-se: investir em criptomoedas envolve riscos e é importante estar sempre atento às mudanças no mercado para não ser pego de surpresa.

Entenda a variação do Marketcap

Desde que surgiram, tanto o Ethereum quanto o Bitcoin passaram por altas e baixas históricas em relação ao Marketcap, que é a medida do valor total de todas as moedas existentes em circulação.

No caso do Bitcoin, já chegou a atingir mais de um trilhão de dólares em Marketcap, mas também já passou por momentos de queda acentuada.

O mesmo aconteceu com o Ethereum, que já chegou a atingir mais de 400 bilhões de dólares em Marketcap, mas também já passou por momentos de queda.

Agora, falando sobre a cotação de mercado do ETHUSDT e BTCUSDT hoje, o Ethereum está valendo 1717.31 dólares, enquanto o Bitcoin está valendo 26358.35 dólares.

Essa cotação de mercado é o valor atual de cada moeda digital em relação ao dólar americano, e ela é influenciada por vários fatores, como a oferta e a demanda no mercado, notícias sobre criptomoedas e a economia global.

No geral, a cotação de mercado é muito importante para quem investe em criptomoedas, porque pode afetar diretamente quanto dinheiro você vai ganhar ou perder em uma operação.

Por isso, é fundamental ficar de olho na cotação e entender como ela pode impactar seus investimentos.

Investir em BTCUSDT e ETHUSDT: como a KuCoin pode ajudar

Com a crescente valorização do mercado de criptomoedas, muita gente tem procurado formas de investir em BTCUSDT e ETHUSDT.

E é aí que entra a KuCoin, que é uma das principais corretoras especializadas em criptomoedas do mundo.

Fundada em 2017, a KuCoin já conta com mais de 27 milhões de usuários em 207 países.

Seu catálogo de criptomoedas é bem diverso, com mais de 750 ativos disponíveis para negociação, incluindo Smart Contracts, margem e ponto a ponto (P2P).

Além disso, em 2022 a KuCoin levantou mais de US$ 150 milhões em investimentos, alcançando uma avaliação total de US$ 10 bilhões.

Assim, investir em BTCUSDT e ETHUSDT na KuCoin é super fácil. De início, é preciso fazer uma conta lá. Depois, é só depositar algum valor em dinheiro na sua carteira.

Com a grana na conta, é só ir na área de negociação de BTCUSDT ou ETHUSDT e escolher quantas moedas deseja comprar.

É importante lembrar que os valores das criptomoedas podem oscilar bastante, então é sempre bom ficar de olho no mercado e tomar decisões com cautela.

Então, se você ainda não tem conta na KuCoin, tá perdendo uma oportunidade de aproveitar as vantagens que a corretora oferece.

Com um catálogo variado de ativos, facilidades de negociação e um histórico de sucesso, a KuCoin é uma excelente escolha para quem deseja investir em BTCUSDT e ETHUSDT, ou qualquer outra criptomoeda.