O melhor remédio contra a ressaca é também o mais antigo

Exagerar na bebida alcoólica durante os fins de semana e feriados pode trazer um grande prejuízo para o dia seguinte, a ressaca. Dores de cabeça intensas, boca seca e enjoo são os sinais mais comuns dos efeitos do álcool após a bebedeira.

O remédio mais eficiente para evitar esses desconfortos, é provavelmente, algo que você já ouviu falar a muito tempo: beber bastante água.

O conselho não é novo, mas muita gente ainda não segue ou mesmo desconfia de sua eficácia. Beber muita água intercalada com as doses de álcool realmente ajuda a evitar a ressaca porque, além de hidratar o corpo, ajuda no processamento do álcool pelo fígado.

A água contribui para a redução da intoxicação no organismo causada pelas bebidas alcoólicas, que são bastante diuréticas. Portanto, vale sempre seguir o truque: a cada 350 ml de álcool (uma lata de cerveja, por exemplo), consuma 100 ml de água.

E mesmo se você se esqueceu de adotar a medida durante as festas, ainda deve apostar na água para “tratar” a ressaca. A hidratação vai ajudar no alívio de dores de cabeça e contribuir para o processo de limpeza no organismo.