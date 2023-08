Aquele tempo em que tínhamos o marketing online como uma

ferramenta moderninha e opcional para divulgar produtos e

serviços passou já faz alguns anos e hoje o que percebemos

neste mercado são empresas cada vez mais atentas e

especializadas. O que fez aumentar o grau de concorrência

dentro do chamado marketing digital.

O digital não é mais uma promessa, e agora tem a força para

ajudar a eleger presidentes, potência para falar com inúmeras

pessoas ao mesmo tempo em diferentes partes do globo e é uma

frente de divulgação que combate até a concorrência com

emissoras renomadas de televisão. O marketing digital não é

mais uma escolha, pois é preciso estar dentro dele se quiser

alcançar mais e mais potenciais clientes.

De acordo com Sergio Borges, gerente da WDM, uma agência de

marketing digital em São Paulo, o movimento começou com

força faz 5 anos e na pandemia só se consolidou. “O que vimos

na pandemia foi a entrada de muitas empresas que não viam no

marketing digital algo positivo, encaravam o mesmo como custo.

Com os fechamentos, esses players viram no online a chance de

sobrevivência. Mesmo com a melhora d situação, as empresas

que entraram no online não saíram mais e isso mostra a força”,

enfatiza Borges.

Independentemente do tamanho do seu negócio fato é que na

internet existe espaço pra todos. Basta saber testar e encontrar

em meio a tantas possibilidades, o tipo de divulgação que mais

faça sentido para a sua empresa. Existem empresas que vendem

mais com o Google e outras com redes sociais, só para ilustrar o

que estamos falando.

Se entendermos o momento, onde a chamada Inteligência

Artificial vem com mais força, onde teremos internet cada vez

mais rápida e com maior raio de cobertura, o que podemos

esperar é uma nova onda de coisas novas que, se utilizadas de

maneira sábia, poderão ser pontos positivos para quem deseja

estar em todos os espaços, seja o físico e real ou o online e

virtual.