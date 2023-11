O Alto Custo de Aquisição no Agronegócio e as Novas Oportunidades

Nas últimas décadas, o agronegócio tornou-se um dos pilares mais significativos da

economia mundial, especialmente no Brasil. Contudo, o setor vem enfrentando um

desafio crescente: o aumento nos custos de aquisição.

Frente a este panorama, surgem inovações e estratégias, como a Agro Attraction,

prontas para otimizar os investimentos e gerar novas oportunidades para os

produtores.

O Aumento nos Custos de Aquisição

Máquinas, insumos, tecnologias avançadas e terras férteis têm um preço que cresce

anualmente. Além disso, a inflação, a instabilidade cambial e os fatores climáticos

contribuem para esse cenário de aumento de custos.

Isso resulta em um cenário onde as empresas que atendem os produtores rurais

tem custos de aquisição de clientes até 1.000% mais caros do que outras empresas

no Brasil.

É comum essas empresas investirem milhares de reais em eventos presenciais,

visitas com deslocamentos e estadias. Muitos milhares de reais para adquirir

novos clientes.

A Solução da Agro Attraction

Diante desses desafios, a Agro Attraction surge como uma solução inovadora,

atuando como uma ponte entre investidores e produtores. Nosso principal objetivo é

criar oportunidades, diminuir o custo de aquisição através da criação de mídia

proprietária que trará um ativo financeiro para as empresas.

Com uma rede de parceiros em diversos segmentos, a Agro Attraction proporciona

aos produtores acesso a:

● Brand Publishing

● Distribuição de conteúdos

● Publicações com grande autoridade na escrita

● Business Intelligence

● Reputação Digital

Conexão com o Mercado

Acreditamos que, para além de oferecer produtos e serviços, é essencial entender e

se conectar com o mercado.

Conclusão

O agronegócio é um setor em constante evolução e, apesar dos desafios, possui um

potencial imenso. A Agro Attraction, ciente da importância deste setor para a

economia nacional e global, está pronta para transformar desafios em

oportunidades, gerando valor e impulsionando o crescimento do agronegócio no

Brasil e no mundo.

