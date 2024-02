Número de e-commerces criados por lojistas iniciantes sobe 56% em 2023

Quantitativo acompanha previsão nacional de crescimento do comércio online para os próximos cinco anos

Abrir uma loja virtual pode ser uma opção vantajosa de negócio também para micro e pequenos empreendedores. Segundo pesquisa da Yampi, em 2023, o número de lojistas iniciantes que abriram seus e-commerces apresentou um crescimento de 56% em relação ao ano anterior. Baixo investimento, praticidade e aumento de visibilidade e alcance da marca são alguns dos principais benefícios de vender pela internet.

De acordo com o estudo, 351 mil lojistas deram início a sua trajetória no e-commerce, abrindo uma loja virtual no ano passado, usando recursos da plataforma da Yampi. Em 2022, 225 mil iniciantes passaram a operar no comércio eletrônico. Os dados estão em consonância com as estimativas da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que prevê crescimento do mercado e de vendas no e-commerce para os próximos cinco anos.

O boom foi intensificado após a pandemia, com a mudança de hábito do consumidor, e o aumento das compras feitas online. Mesmo que o retorno das lojas físicas tenha ganhado força em 2023 e alguns desafios ainda sejam enfrentados no mundo virtual, previsões gerais, como as da ABComm, e internas, como as da Yampi, mostram oportunidades no mercado de e-commerce.

Perfil de novos lojistas e segmentos em alta

Segundo a gerente geral de Produto na Yampi, Paula Gonsalez, a maioria dos lojistas iniciantes pensa em começar a atuar no e-commerce a partir da modalidade dropshipping, em que o vendedor não mantém os produtos em estoque. Ela afirma que, “em 2023, 75% dos lojistas iniciantes demonstraram interesse nessa modalidade, seguido pela categoria de e-commerce com estoque próprio, com 13%”.

Ela explica que a opção pelo dropshipping é mais frequente entre os iniciantes devido ao valor de investimento para essa funcionalidade ser baixo. Isso ocorre porque não é necessário comprar e armazenar quantidades grandes de produtos. De modo geral, o vendedor recebe um pedido de um cliente, adquire o item de um terceiro, como um atacadista ou fabricante, por exemplo, e o envia ao comprador.

Em relação aos segmentos que mais apresentam crescimento em termos de número de lojas virtuais abertas, Paula observa que há uma variação constante. No ano passado, na Yampi, por exemplo, os segmentos de eletrônicos, decoração, roupas e beleza destacaram-se entre novos comerciantes no mundo digital.

Além disso, ela acrescenta que “muitos lojistas começam a operar com uma loja genérica para testar produtos e validar o que irá vender de fato”. Depois da fase de experimentação, alguns vendedores podem optar, inclusive, por continuar com a loja inicialmente de teste. Tudo depende do objetivo e dos resultados obtidos por cada comerciante.

É possível começar a empreender online com pouco investimento

O custo para abrir uma loja virtual pode variar, já que depende do tamanho e do tipo de operação a ser instalada. Vender produtos a partir de estoque próprio por meio da loja virtual ou fazer os negócios sem estoque são alguns dos fatores que influenciam na quantia necessária para dar o pontapé inicial ao e-commerce.

Em ambos os casos, todavia, a gerente geral de Produto Paula Gonsalez afirma que é possível começar a empreender online com pouco dinheiro e sem apertar tanto o orçamento. Ela indica que “utilizar plataformas de e-commerce que tenham planos gratuitos, como o Yampi Basic, e que não realizem cobranças até que a loja comece, de fato, a gerar receita, é um exemplo de saída mais em conta para dar partida no projeto”.

Os motivos pelos quais as pessoas buscam esse tipo de empreendimento e seus benefícios são inúmeros. Além do baixo investimento e da praticidade – já que é possível empreender na própria casa –, algumas das vantagens incluem o aumento da visibilidade e do alcance da marca para públicos diversos.

Esse quesito, por si só, pode fazer crescer também as chances de vender o produto ou o serviço. O fato de o e-commerce ser uma das áreas que mais cresce no país é outro aspecto que evidencia o potencial para criar um negócio de sucesso.

Qual a melhor forma de colocar em prática?

Para um lojista que sonha em abrir seu e-commerce, a primeira dica é começar por uma pesquisa de mercado e avaliação do real potencial de determinada ideia. Buscar por materiais online que abordam o assunto e trocar informações com colegas de trabalho são algumas maneiras de reunir bagagem para tomar uma decisão mais assertiva e antenada. Outras opções são fazer contato com pessoas que atuem na área e tenham o seu próprio negócio virtual e procurar especialistas.

A gerente geral de Produto da Yampi indica plataformas como YouTube e comunidades no Facebook em que lojistas iniciantes e mais experientes podem conversar sobre o tema. A própria Yampi tem um canal e um blog destinados ao compartilhamento de informações diversas e dicas sobre e-commerce.

A preparação deve levar em conta ainda a criação de um plano de negócios, o estudo de nicho de mercado ideal e a avaliação do modelo e do tamanho das operações que estarão envolvidas. “É importante estudar e dedicar tempo para que dê certo. Isso vale para qualquer negócio”, recomenda Paula.