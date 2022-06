Nua e amarrada em árvore, estrela pornô é encontrada morta no Japão

A atriz japonesa Rina Arano, 23 anos, conhecida por sua atuação no cinema pornográfico, foi encontrada morta em uma floresta

A atriz japonesa Rina Arano, 23 anos, conhecida por sua atuação no cinema pornográfico, foi encontrada morta em uma floresta na cidade de Ibaraki, a 150 km de Tóquio. O corpo dela estava nu e amarrado em uma árvore.

De acordo com o jornal New York Post, Rina foi dada como desaparecida desde o dia 8 de junho e teve seu cadáver descoberto no último dia 14.

“Rina Arano estava amarrada sem roupas a uma árvore, e já estava morta há duas semanas”, informou o comunicado divulgado pela polícia do Japão.

O principal suspeito da morte da atriz é Hiroyuki Sampei, de 33 anos. Câmeras de segurança de uma estação de trem próxima à casa dele registraram o momento em que Rina chegou à casa de Sampei sido recebida por ele.

O celular da vítima também foi achado na residência do suspeito, localizada a menos de 2 km do local onde o corpo foi encontrado.

Apesar das evidências, Sampei negou em depoimento à polícia ser o responsável pelo assassinato de Rina.

O suspeito afirma que todas as suas ações, inclusive a de ter algemado a atriz, foram feitas com o consentimento da mesma e que ela não informou para onde iria após, supostamente, ter deixado sua casa.