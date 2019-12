Novo processo na justiça: Viúva de Gugu quer dinheiro das próprias filhas

PUBLICIDADE 

Nesta semana a viúva do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, a médica Rose Miriam, voltou a dar entrevista e disse que agora quer o dinheiro das próprias filhas. A ideia da “companheira” do apresentador é que só ela pode ser “inventariante” das meninas, que tem agora 15 anos de idade. Marina e Sofia são gêmeas.

Em seu testamento, Gugu deixou claro que Rose não teria direito a um centavo da sua fortuna. No entanto, segundo Rose, o documento foi assinado em 2011 e, nessa época, ela e o apresentador estariam vivendo uma crise na união. Essa é a segunda ação judicial revelada por Rose no período de cerca de uma semana e que envolve o testamento do apresentador da Record TV.

Atualmente, quem é a inventariante da fortuna de Gugu é a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, que diretamente não ficou com um centavo da herança de Gugu. Aparecida cuida dos bens de Gugu, até a justiça fazer a partilha, o que sem qualquer processo judicial já costuma demorar alguns anos.

Com os processos movidos por Rose, essa demora pode ultrapassar uma década, como é o caso do diretor Marcos Paulo, que até hoje ainda não teve uma partilha definitiva. O filho mais velho do apresentador, João Augusto, pode cuidar dele mesmo de seu dinheiro, já que tem 18 anos completos, mas devido ao processo também depende de Aparecida para mover qualquer dinheiro.

Como inventariante, cabe à Aparecida cuidar de bens, empresas e distribuir quantias básicas para os filhos de Gugu sobreviverem.