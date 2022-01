Nos EUA, frigideira gigante causa espanto para motoristas

A frigideira fará parte do museu do ferro que está sendo construído no sul de Pittsbrug, que deve ser aberto no final de junho deste ano

Um caminhão que transportava uma frigideira gigante em uma rodovia do estado do Tenessee, nos Estados Unidos, causou espanto aos motoristas que também trafegavam pela rodovia. A frigideira fará parte do museu do ferro que está sendo construído no sul de Pittsbrug, que deve ser aberto no final de junho deste ano. A frigideira gigante é o amior objeto do mundo e tem cinco metros e meios e pesa mais de seis mil e 500 kg.



De acordo com o CEO e presidente da Loja Ferro Fundido nos EUA, Mike Otterman, a iniciativa surgiu ao celebrarem 125 anos desde a criação da loja que vende o utensílio. “Estamos entusiasmados por trazer o museu para o sul de Pittsburg”, revelou à CBS News.



Ele ainda destaca que pretende dar infromações sobre o objeto e curiosidades. “Abrangeremos de tudo, desde a história do ferro fundido até como é usado hoje, o museu é uma oportunidade emocionante para celebrar nossa comunidade e compartilhar o Lodge com o mundo por meio dessa experiência incomparável.”



A Lodge fabrica panelas de ferro fundido em suas fundições familiares em South Pittsburg, Tennessee, desde 1896.