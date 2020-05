Noivos fazem cerimônia on-line

View this post on Instagram

Essa seria a data escolhida e planejada com tanto carinho pela Dé&Dri. A pandemia os fez mudar os planos do calendário. Mas por aqui, comemoramos esse dia 02.05.20 com uma mini-cerimônia on-line. Afinal, se os dois se aproximaram por um app de relacionamentos, porque não a pré-cerimônia de casamento também contar com uma ajudinha do mundo digital? Menos é mais, não @dehffaria e @adrianohideki ? ❤️❤️ Assessoria by @parperfeitocerimonial #adrianasantoscelebrante #celebrantemulher #eucelebrooamor #cerimoniadecasamento #casarnointerior #casarsp #casar2020 #noiva #noivo #loveislove #loveismyreligion #noivaansiosa #lapisdenoiva #amor #celebrante #instawedding #destinationwedding #elopementwedding #blognoivaansiosa #cerimoniabilingue #celebrante #voucasar #cerimonialistadecasamento #casarnapraia #casar2021 #cerimoniadaarvore #cerimonialista