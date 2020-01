Noiva amarra filha de 1 mês em vestido de casamento e é criticada

PUBLICIDADE 

Uma noiva decidiu entrar na cerimônia com sua filha de 1 mês amarrada em seu vestido. O caso foi parar na internet e gerou muitas críticas e repreensão para a mãe da criança.

Ao entrar no corredor do local do casamento, todos os convidados que deveriam estar prestando atenção na noiva, estavam, na verdade, chocados com o bebê amarrado ao vestido dela.

A foto corresponde a uma união que ocorreu no Tennessee, nos Estados Unidos, em 2014, mas o caso tornou-se tão viral que segue sendo compartilhado até hoje. Na época do ocorrido, a noiva se defendeu, dizendo que estava “coberta por Cristo” e nada aconteceria com a criança.

“A resposta é que fazemos o que queremos quando queremos, desde que Jesus esteja do nosso lado e tudo tenha dado certo e continuado bem”, declara. “Nossa pequena de 1 mês de idade estava acordada e bem protegida no meu vestido . O que importa é o nosso coração em Cristo, que cobre tudo!”, continua.

O grupo que considerou a atitude como irresponsabilidade tem mais de 72.000 membros e se autointitula como um espaço para ridicularizar noivas, casamentos, convidados e outros temas semelhantes.