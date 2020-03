No twitter, boxeador ensina a bater em mulher

PUBLICIDADE 

“Obviamente, este coronavírus está ficando muito sério e estamos isolados em espaços apertados. Se sua mulher está falando demais e você tenta ser paciente, você tenta ficar calmo, mas depois do sétimo ou sexto dia, você está prestes a explodir”, diz Saunders no vídeo. Após isso, ele aplica golpes em um saco de pancada e narra o que acontece com a vítima.

O vídeo não foi bem recebido por seus seguidores e o boxeador tentou justificar que foi em tom de brincadeira. Quem também não gostou do vídeo foi o Conselho Britânico de Controle do Boxe , que decidiu suspender a licença de boxeador do atleta.

“Depois de considerar os comentários feitos por Billy Joe Saunders nas mídias sociais, o Conselho suspendeu sua licença de boxeador até uma audiência nos termos do regulamento de conduta imprópria da instituição, em horário e local a serem confirmados o mais rápido possível”, refletiu o conselho.