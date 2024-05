Nível do Guaíba sobe e alaga o centro de Porto Alegre; rodoviária é inundada

Por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba, um dos principais rios do Estado, já é o maior desde 1941. Naquele ano, as águas atingiram 4,76 metros, inundando grande parte do centro de Porto Alegre. Ruas do centro histórico da capital gaúcha e a rodoviária foram tomados pela água nesta sexta-feira, 3, e população foi orientada a deixar a região.

No Estado, o temporal deixou 31 mortos e 74 desaparecidos até agora. Em mais de 200 municípios houve registro de áreas ilhadas, interrupção do abastecimento de energia elétrica e rompimento de barragem.

De acordo com monitoramento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Estado, o nível se mantém em elevação na manhã desta sexta-feira, atingindo 3,7 metros na medição mais recente. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) estima que o nível possa chegar a 5 metros.

Na região do Cais Mauá, em Porto Alegre, uma estação de bombeamento de águas pluviais transbordou nesta manhã e as ruas do centro histórico foram tomadas pela enchente.

O desastre climático é classificado como de grande intensidade, o que motivou decreto de calamidade pública pela prefeitura da capital gaúcha e pelo governo do estado.

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. Nas últimas décadas, segundo a agência MetSul, o limite de três metros só foi ultrapassado em três ocasiões: em setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).

Com as inundações, o sistema de abastecimento de água Moinhos de Vento, que atende 21 bairros da capital gaúcha, teve a operação suspensa pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

“Estamos atuantes de forma ininterrupta em toda a cidade, mas pedimos atenção especial da população do Centro Histórico e 4º Distrito. Evitem deslocamentos. O Guaíba está avançando e, apesar do fechamento das comportas do Cais Mauá, há a possibilidade de alagamentos nesta área”, declarou o prefeito Sebastião Melo (MDB).

Os alagamentos que atingem dezenas de ruas motivaram a interrupção de serviços de saúde e cancelamento de aulas.

Na manhã desta sexta, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientou que a população evite deslocamentos pela capital gaúcha. Todos os acessos ao centro histórico da cidade estão bloqueados.

