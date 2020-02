Neymar publica meme sobre desilusões amorosas e intriga fãs

PUBLICIDADE 

O jogador do Paris Saint-Germain, Neymar, publicou meme sobre desilusões amorosas e gerou teorias entre os fãs.

Neymar publicou uma frase com a pergunta: “Por que você não namora?”, seguida de um “vídeo-resposta” do cantor Péricles cantando a música Fulminante, do artista Mumuzinho.

O trecho da música que gerou polêmica é: “Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar”.

Segundo os fãs, a postagem foi direcionada à sua ex-namorada, Bruna Marquezine. Entre os comentários destacam-se: “Ele que fez estrago na vida da Bruna” e “Corre aqui marquezina! Vem ver o embuste arrependido”.