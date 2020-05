Neymar investe R$ 125 no pôquer e fatura R$ 14 mil de premiação

PUBLICIDADE 

Neymar jr, camisa 10 da seleção brasileira e do PSG, venceu um torneio online de pôquer que teve 758 inscritos. O craque do Brasil entrou na competição com US$ 22 (cerca de R$ 125) e saiu com R$14 mil reais de premiação. O jogo de cartas já é um hobby para o jogador brasileiro que joga os torneios na internet com frequência.

Longe dos gramados, Neymar já marcou presença em torneios ao vivo como o BSOP (Brazilian Series of Poker), o Circuito Brasileiro, e também em etapas do EPT (European Poker Tour). Para aumentar seus técnicas no jogo, o jogador já teve aulas com André Akkari, profissional de pôquer e amigo pessoal.

Neymar postou a imagem acima nas redes sociais e mencionou Akkari e outros jogadores profissionais.