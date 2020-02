Netto e Henrique: conheça o trabalho da dupla sertaneja; músico está em estado grave após acidente de carro

PUBLICIDADE 

Após quatro anos de trabalho, no início deste ano a dupla Netto e Henrique chegou no auge de sua carreira no início deste ano. A dupla lançou o primeiro volume do DVD em um grande escritório, estavam nas rádios e tocavam bem nos serviços de streaming.

No entanto, um grave acidente forçou uma pausa na agenda. O cantor Henique está internado em estado grave na UTI do Hospital de base de São José do Rio Preto (São Paulo). A causa do acidente ainda não foi divulgada.

O carro do cantor pegou fogo após um acidente de trânsito na madrugada de sábado (8), em Santa Fé do Sul, em São paulo. Segundo o boletim médico, Henrique está sedado e respirando com auxílio de aparelhos.

Quem são Netto e Henrique

Netto Cantellem tem 25 anos e Henrique Silva 22. Começaram a cantar junto em 2016 fazendo covers e lançando no Youtube. Os dois são compositores e, no início, usaram o nome de Zé Neto e Henrique.

Duas duplas que norteavam o trabalho da dupla eram Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano. Eram comparados com eles por conta do timbre de voz de Netto com a de Henrique e Zé Neto.

A primeira música própria, “Copo de vidro”, foi divulgada em novembro de 2016. Um ano depois, lançaram “Saudade vem”. Depois, veio “Sofrimento no 12”.

Todas elas já traziam a mesma receita das bem-sucedidas músicas de Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano: amor, sofrência e bebida.

Em maio de 2018 a dupla anunciou a gravação do primeiro DVD com convidados como Gustavo Mioto e Gusttavo Lima. Os clipes e as músicas não chegaram a ser divulgados.

Em abril de 2018, eles anunciaram a mudança do nome, retirando o “Zé” e se tornando apenas Netto e Henrique. Em outubro do mesmo ano, assinaram contrato com a Workshow, um dos maiores escritórios de artistas sertanejos.

Na empresa, são frequentemente comparados com as duplas que o inspiraram no começo ( Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano).

Já dentro do novo escritório, gravaram um novo DVD em agosto de 2018, em Goiânia. O álbum, lançado no início deste ano, leva o nome de “Manual do sofrimento – Volume 1”, seguindo também a linha dos atuais projetos sertanejos, que dividem suas gravações em pelo menos duas partes.

Nesta primeira etapa, foram divulgadas seis faixas. Das três canções divulgadas na fase independente, só entrou “Saudade vem”. Entre as novas, destaque para “Forçar a barra”, a mais bem-sucedida no quesito visualizações, batendo mais de 3 milhões de views.

O vídeo de “Love não oficial”, outra do álbum, foi divulgada no dia anterior ao do acidente. A produção musical do projeto ficou com Ivan Miyazato, nome conhecido no mercado sertanejo. Ivan já gravou ao lado de artistas como João Neto & Frederico, João Bosco & Vinícius, Felipe Araújo, Maiara & Maraisa eMichel Teló.