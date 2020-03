Neto deixa presentes para avó em isolamento por conta do coronavírus

PUBLICIDADE 

A idosa, Joaninha Fernandes, de 82 anos, recebeu vários presentes e flores, além de um bolo do neto, Gabriel Costa, de 7 anos. Ela ganhou os presentes em comemoração ao aniversário. A mulher e o marido, Joaquim Costa, de 81 anos, estão em isolamento por conta da pandemia de coronavírus. Com isso, a comemoração teve que ser diferente. O caso aconteceu nesta quinta-feira (19), em Goiânia-GO.

O comerciante Rafael Costa, de 48 anos, relatou que foi difícil manter distância da mãe, mas que a saúde dos pais está em primeiro lugar. Gabriel foi o responsável por deixar os presentes na calçada. Em seguida, a idosa abriu o portão, quando os familiares já estavam dentro do carro, e recebeu os presentes. Rafael conta que a ideia da homenagem foi de Gabriel. O neto demonstrava preocupação com a avó desde cedo.

Rafael relatou estar preocupado com a pandemia do coronavírus e que tem evitado todo tipo de contato com os pais, que são idosos. Ele afirma que o casal não tem sintomas, mas está isolado como prevenção.