Neonazista é acusado de estuprar menino de 12 anos

Além de responder por estupro, Aylson Proença Doyle Linhares também será autuado em flagrante por porte ilegal de arma e discriminação racial

Acusado de abusar sexualmente um menino de 12 anos, um homem foi preso nesta terça-feira (5) em casa. No local, as autoridades ainda encontraram um arsenal de armas e munições, além de diversas bandeiras, quadros, uniformes nazistas e o que seria um documento de um grupo neonazista. Aylson Proença Doyle Linhares foi preso em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

As autoridades investigavam o suspeito por denuncias de importunação de menores no condomínio onde Doyle mora. Um dos vizinhos chamou a polícia após o filho, de 12 anos, acusar o homem.

Com base nessas informações, as autoridades obtiveram da Justiça um mandado de prisão temporária contra Doyle por tentativa de estupro e um mandado de busca e apreensão, ambos cumpridos nesta terça.

Na residência de Doyle havia pelo menos 12 fardas nazistas originais, inclusive da SS — a Schutzstaffel, ou Tropa de Proteção, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista — pistolas, revólveres e fuzis, totalizando nove armas mais munições, bandeiras nazistas, um quadro de Adolf Hitler, memorabilia nazista e um documento da SS com a foto de Doyle vestido com uma farda da SS e a “patente” de obergruppenführer (o equivalente, na SS, ao posto de general).

Além de responder por estupro, Doyle também será autuado em flagrante por porte ilegal de arma e discriminação racial.