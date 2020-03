NASA divulga imagem em alta resolução de asteroide que se aproxima da Terra

PUBLICIDADE 

Informações a respeito de um asteroide, que estaria se aproximando da Terra, têm ganhado bastante repercussão entre os internautas. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) divulgou uma nova imagem do asteroide Bennu, registrada pela sonda OSIRIS-Rex. No registro é possível ver detalhes do corpo rochoso. A foto inédita ajudará a orientar a OSIRIS-Rex, que coletará amostras do objeto para análise na Terra.

A foto possui a resolução mais alta na qual um corpo planetário já foi mapeado. Ela foi feita entre os dias 7 de março e 19 de abril de 2019, a cerca de 3 a 5 quilômetros de distância da superfície do Bennu e possui 5 cm por pixel.

O mapa criado com as fotografias ajudou a equipe da missão a escolher os possíveis locais de pouso da OSIRIS-Rex. A nave foi pousada em uma cratera de 140 metros de largura, batizada pelos cientistas como Nightingale.