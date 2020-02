Najila quer processar Neymar por patrocinar prostituição

PUBLICIDADE 

Nesta semana a modelo Najila Trindade ameaçou acusar Neymar Jr. por transportar mulheres para fins sexuais na Justiça francesa. Neymar foi acusado em 2019 por estupro e agressão após encontrar com Najila, em Paris, em 15 de maio. Ele não foi indiciado.

O jogador está sendo investigado no Brasil por divulgar fotos íntimas da modelo na internet. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a procuradoria deve recomendar a absolvição dele por entender que Neymar divulgou as fotos para se defender da acusação de estupro

Para o advogado de Najila, Cosme dos Santos, a recomendação do MP já era esperada. Ele também afirmou que vai entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando o pedido de arquivamento do inquérito sobre o estupro. Se o STF acatar o pedido, o caso voltará à 1ª instância e o processo será reaberto.