Na Bahia, quadrilha ataca agência bancária

Na madrugada desta quinta-feira (8), um grupo armada invadiu uma agência do Bradesco localizada na cidade de Itiruçu, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, este é o terceiro caso de assaltos a bancos em quatro dias.

De acordo com testemunhas, o grupo estava fortemente armado e dividido em dois veículos. Eles utilizaram explosivos para conseguir acesso à agência.

Moradores da região escutaram explosões por volta das 2h20. A agência ficou totalmente destruída e, durante a fuga, os criminosos atiraram para cima.

Foto: Blog Marcos Frahm

Por meio de uma nota, o Bradesco disse estar apurando o ocorrido e que a agência atingida não terá atendimento no dia de hoje. Os clientes serão direcionados para outras localidades.

Os moradores da cidade afirmaram ainda que ação foi rápida, coisa de 20 minutos. Ainda não se sabe o valor roubado pelos bandidos.