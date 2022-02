Músico morre ao cair de palco e bater a cabeça em casa de festa

Ainda não se sabe se José Maria passou mal antes de cair ou se foi somente uma falta de equilíbrio que causou a queda

Depois de se desiquilibrar e cair do palco de uma casa de festa em Santarém, Oeste, do Pará, o idoso José Maria dos Santos Guimarães, de 62 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 14. José era músico e cantava em um show quando se desiquilibrou, caiu e bateu a cabeça.

Segundo informações do repórter da 94 FM, Alcindo Lima, a apresentação já havia sido finalizada e quando o músico estava descendo o palco, se desiquilibrou e o acidente aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, o óbito foi constatado.

Depois de constatada o óbito, o Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção do corpo.

Integrante do Bloco da Pulga

Zé Maria era um dos integrantes da bateria do Bloco da Pulga, uma das maiores entidades da história do carnaval de Santarém. Segundo familiares, a paixão pela música ultrapassavam 3 décadas, tempo em que o músico atuou no município.

O Bloco da Pulga lamentou, através de uma nota nas redes sociais, a morte de Zé Maria.