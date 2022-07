Mulheres são presas após furtarem R$ 18 mil em azeite de oliva e creme de avelã em supermercado

Nesta terça-feira, 05, 4 mulheres foram presas por furtarem R$ 18 mil em azeite de oliva e creme de avelã, em um supermercado atacadista

Nesta terça-feira, 05, quatro mulheres foram presas por furtarem R$ 18 mil em azeite de oliva e creme de avelã, em um supermercado atacadista na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O subgerente do supermercado deu falta das mercadorias e registrou o caso na Delegacia de Furtos e Roubos. Durante as investigações, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança, e descobriu que a mercadoria havia sido armazenada na Estação Rodoviária, em um guarda volumes.

Com as informações, os policiais foram até o local e encontraram as caixas do material. A carga de creme de avelã e azeite de oliva foi furtada durante o expediente do mercado.

A delegacia não detalhou as circunstâncias do furto, se as suspeitas eram funcionárias do mercado, nem como elas foram identificadas.

As quatro mulheres não tiveram nome divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a polícia detalhou que elas são da Paraíba.

Elas estão detidas em Vitória da Conquista, à disposição da Justiça.