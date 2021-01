Mulher vítima de estupro coletivo em hotel diz que está abalada

PUBLICIDADE

A mulher de 44 anos que denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo em um hotel em Caldas Novas-GO relatou, em entrevista ao Portal G1, que está muito abalada com a situação. A mulher contou ainda que perdeu a consciência por mais de cinco horas após ingerir uma bebida de cor amarela que foi oferecida pelo suspeito.

O caso ocorreu na sexta-feira (dia 1°). A vítima e o homem estavam hospedados em um hotel na cidade. Ambos conversaram durante alguns dias e, na sexta-feira, ela foi convidada a subir para o apartamento do suspeito, já que estava chovendo muito.

No cômodo, o suspeito teria oferecido uma bebida de cor amarela para a vítima.

“Experimentei um gole e achei ruim, por isso deixei o copo de lado. Depois disso não vi mais nada. Só lembro de acordar com dois homens que não conhecia. Estou abalada”, relatou a mulher ao G1.

Após o ocorrido, a mulher voltou para o apartamento onde estava hospedada com o filho. Ao perceber que havia algo errado com a mãe, o rapaz acionou a polícia.

A vítima contou ainda que acordou com muita dor e com hematomas pelo corpo, além de dificuldades para urinar. Durante as investigação, a polícia encontrou várias camisinhas sujas no apartamento onde teriam ocorrido os abusos. No celular do suspeito também foram encontradas fotos da mulher nua com outros homens.

Os suspeitos foram ouvidos e negaram o crime. Eles foram liberados depois de prestar depoimento. A vítima passou por um exame de corpo de delito e o resultado deve sair em até 10 dias.