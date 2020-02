Mulher vítima de bala perdida morre após 23 dias de internação

A mulher foi baleada no dia 2 de fevereiro, em um bairro do Acre, durante um assalto em que houve troca de tiros entre policiais e criminosos.

Francisca passava pelo local no momento do confronto, quando foi atingida. Desde então ela estava internada em um posto de saúde em Rio Branco. De acordo com os profissionais do pronto-socorro, a mulher veio a óbito nesta terça-feira.