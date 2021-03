Mulher viraliza com vídeos de remoção de cravos

Esteticista relatou que o interesse em divulgar o trabalho por meio das redes sociais surgiu no início da pandemia

A esteticista Yara Conceição da Silva, de 43 anos, viralizou na web após publicar vídeos de remoção de cravos e espinhas. Desde então, ela conseguiu somar mais de 16 mil seguidores nas redes sociais.

Em entrevista ao Portal G1, a esteticista relatou que trabalha na área desde os 14 anos. Recentemente, ela teve a ideia de publicar os vídeos dos procedimentos para mostrar o processo e o resultado. Com isso, o trabalho de Yara foi se popularizando. Em alguns vídeos, ela também relata o motivo de alguns tratamentos não terem resultados tão bons quanto o esperado.

A profissional moradora de Santos, no litoral de São Paulo, relatou que o interesse em divulgar o trabalho por meio das redes sociais surgiu no início da pandemia. Na época, Yara contava com 8 mil seguidores. Com a repercussão, ela conseguiu dobrar o número de seguidores.

Um dos vídeos mais vistos conta com mais de 4 mil visualizações. Yara relata que as filmagens são feitas, diariamente, com a autorização dos clientes. A esteticista contou ainda que algumas clientes chegam a solicitar o registro.

Foto: Reprodução/Redes sociais