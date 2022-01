Vídeo: Na argentina, mulher usa vestido como máscara para entrar em sorveteria e viraliza nas redes

A situação inusitada pegou um pai e suas filhas de surpresa ao ao ver a mulher, de calcinha e sutiã, amarrando o vestido no rosto.

Ao que tudo indica, a “hermana” estava com muita vontade de tomar um sorvete! Em vídeo gravado no interior de uma sorveteria na cidade de Godoy Cruz, na província argentina de Mendoza, viralizou nas redes sociais.

No vídeo é possível ver o momento em que a “desinibida” cliente entra no estabelecimento apenas de sutiã e calcinha enquanto tenta amarrar seu vestido no rosto para usá-lo como máscara facial.

No flagrante foi feito no dia 1º de janeiro, por volta das 22h30, um pai, acompanhado de suas três filhas ficam surpresos com a cena!

Assista

De acordo com o Daily Mail, a mulher seminua foi instruída a deixar o loca e colocar uma máscara e, aparentemente, protesta e desiste de tentar amarrar o vestido e sai da loja após ter o serviço recusado.