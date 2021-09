Mulher transforma dois pombos em pets

A inglesa e moradora da cidade de Louth resolveu adotar dois pombos como animais de estimação. Eles foram batizados de Sky e Moose

Para muitas pessoas, os pombos são aves sujas e que transmitem doenças. Mas para a inglesa Meggy Johnson, de 23 anos, os animais podem ser domesticados.

A inglesa e moradora da cidade de Louth resolveu adotar dois pombos como animais de estimação. Eles foram batizados de Sky e Moose.

De acordo com Meggy, ela chega a gastar o equivalente a R$ 30 mil com os ‘pets’, que tem cama personalizada, roupas e comida de primeira qualidade.

“Você também pode colocar uma pequena coleira de voo para levá-los ao jardim para tomar um pouco de ar fresco. Sky gosta de sentar no meu ombro e tomar sol, e ela nunca tentou voar para longe. Eu também os levo para passear em um carrinho de pombos, o que é bom para eles receberem a luz natural do sol”, disse.

Moose foi encontrado em um ninho, em 2016, quando Meggy passeava com a sua cadela, Pippa. Três anos depois, ela adotou Sky. “Eu os mimo como faria com qualquer membro da família, com muitos presentes”, disse Meggy