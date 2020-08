Mulher trans aplica silicone industrial no rosto e procedimento causa grande inchaço

PUBLICIDADE

A transexual e garota de programa Juju, de 30 anos, viralizou nas redes sociais após gravar um vídeo mostrando o resultado de um precedimento estético que deu errado. A mulher aplicou silicone industrial em seu rosto.

Com muita lamentação, juju se queixou do tratamento que recebe das pessoas que olham para o seu rosto inchado. Internautas a comparam com o Fofão, do programa infantil “Balão Mágico”.

“Meu nome é Juju Oliveira, Ju. Quem me chama de Fofão, né, a primeira coisa que eu queria pedir é que as pessoas de Passo Fundo tenham um pouco mais de respeito por mim. Por que, em 2017, eu era uma pessoa como qualquer outra, aí eu fui inventar de querer fazer isso no meu rosto, silicone. E deu no que deu, inchou e ficou desse jeito”, explicou Juju em um vídeo postado originalmente no Facebook no último dia 17.

“Foi um erro meu, eu fiz isso e com o tempo foi ficando assim. Não pretendo tirar, não pretendo mexer em nada, não estou aqui me queixando, eu só queria um pouco de respeito. Eu sou uma travesti, eu tenho 30 anos, eu sou natural aqui de Passo Fundo, eu sempre morei aqui, e eu quero um pouco de respeito”, pediu ela.

