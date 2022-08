Mulher tranca o marido em casa ao ter ataque de fúria e o mata a marretadas em SP

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por ser suspeita de matar o marido, de 60, com golpes de marreta na cabeça em Santos

Nesta segunda-feira, 08, uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por ser suspeita de matar o marido, de 60, com golpes de marreta na cabeça em Santos, no litoral de São Paulo.

Segundo apurado, horas antes do crime, a Polícia Militar havia sido acionada ao local porque ela teria trancado a vítima dentro de casa. O chamado da PM era para atendimento de uma discussão entre o casal.

Ao chegar no local, eles encontraram várias pessoas na rua em frente à residência localizada na Rua Mestre Tomás, no bairro Rádio Clube.

No interior do imóvel, os policiais encontraram Edemir Natalício Freitas caído na área comum com muito sangue e uma marreta ao lado, sendo informados que a esposa havia desferido golpes com o objeto na cabeça da vítima.

Ao ser questionada, a mulher comportou-se de maneira agressiva, disse palavras desconexas e tentou fugir, mas foi detida pelos polícias, que precisaram usar a força para contê-la. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Zona Noroeste, onde foi medicada e, em seguida, detida.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e resgatou a vítima à Santa Casa de Santos com politraumatismo encefálico, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com informações da polícia, a mulher demonstrou-se inquieta, o que impossibilitou o interrogatório, no entanto, permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.