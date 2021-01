Mulher tentar reatar namoro por meio de transferências do PIX

PUBLICIDADE

Um caso inusitado viralizou no Twitter nos últimos dias após um usuário contar que o primo dele recebia transferências financeiras da ex-namorada, que queria reatar o relacionamento. Segundo o relato de Matheus Siqueira, o relacionamento terminou, pois o parente dele descobriu um caso de infidelidade da moça.

Após ser bloqueada em todas as redes sociais, a mulher passou a realizar transferências de R$0,01 no PIX para o ex-namorado. Por meio das transações financeiras, a moça enviava mensagens para o rapaz com o intuito de pedir desculpas e para que eles retomassem o namoro.

Entretanto, os pedidos de desculpa não funcionaram. Esse foi o motivo que fez Matheus Siqueira compartilhar a história na rede social. Ele queria saber se tem como bloquear o recebimento de transferências financeiras por meio do PIX.