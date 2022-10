Mulher tenta entrar em presídio com maconha no ânus e é presa

Aparelho de detecção apontou a presença do entorpecente. A droga seria entregue para o marido da autora, que é detento do presídio

Uma mulher de idade não informada foi presa neste sábado (8) ao tentar entrar com uma porção de maconha dentro do Presídio do Agreste, localizado em Girau do Ponciano, interior de Alagoas.

A mulher tentava visitar o marido, detento do presídio, quando foi flagrada com a porção de maconha. A droga estava escondida dentro do ânus da mulher e foi descoberta após a passagem dela pelo bodyscan, aparelho que faz uma varredura corporal interna dos visitantes.

A mulher foi presa em flagrante e autuada por tráfico de drogas. Ela ficará impedida de fazer novas visitas na unidade, segundo a Polícia Civil local.