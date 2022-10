Mulher tenta abrir conta em banco com documento falso e é presa

A mulher estourava limites do cartão de crédito e do cheque especial das contas criadas com identidades frias

Na última sexta-feira (14), Juliana Eymar dos Santos, de 27 anos, foi presa em uma agência bancária, onde tentava abrir uma conta com documentos falsos. A mulher estourava limites do cartão de crédito e do cheque especial das contas criadas com identidades frias. Segundo informações da 21ª DP, de Bonsucesso, Juliana estava em uma agência do Bradesco na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando foi abordada. Ela se identificou como Gabriel Caputo Magalhães, de Minas Gerais. Mas a polícia descobriu que no dia anterior, Juliana havia tentado abrir uma conta em uma agência na Uerj com outro sobrenome: Rocha de Carvalho Mateus. Ela foi presa em flagrante pelo uso de documento falso e tentativa de estelionato. Juliana fez o pedido de prisão domiciliar com o intuito de cuidar da filha, mas a Justiça negou. “Vale saientar que ela não se importou de deixar a filha em outro estado para vir ao Rio de Janeiro praticar crimes, não podendo, agora, se socorrer de sua condição de mãe para pleitear a concessão de prisão domiciliar”.