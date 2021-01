Mulher tem nariz e dentes quebrados após ser agredida pelo ex

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 25 anos, ficou com o rosto desfigurado após ser espancada com pedradas no rosto pelo ex-namorado, de 24 anos, na madrugada desta segunda-feira (25). Devido às agressões, ela teve o nariz quebrado, sofreu uma fratura na mandíbula e perda de dentes.

O caso ocorreu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, também em Contagem, por volta de 2h.

De acordo com a denúncia, uma mulher ficou ferida após ter sido agredida pelo ex. Ao chegar, a vítima contou à polícia que foi abordada pelo suspeito ao passar perto da casa da mãe dela. Em seguida, ele começou a dar socos e chutes em seu rosto e depois pegou uma pedra para dar prosseguimento às agressões.

Em seguida, a mãe da mulher ouviu os gritos da filha e saiu da residência para socorrê-la. O suspeito fugiu em seguida e não foi encontrado. A mulher disse ainda que teve um relacionamento de três meses com o agressor, mas decidiu terminar por ele ser muito agressivo, ciumento e possessivo.