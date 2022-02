Mulher tem faca cravada no ombro após ataque

No último golpe, a lâmina, de 20 cm de comprimento, ficou presa no corpo da mulher, que precisou fazer uma cirurgia para retirá-la

Após ser atacada pelo ex-companheiro, uma mulher ficou com uma faca cravada no ombro. O caso ocorreu na última terça-feira (08), em Pinheiros, no Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estava em casa quando o agressor chego e tentou reatar o relacionamento. Com a negativa, o homem a atacou e a esfaqueou três vezes.

No último golpe, a lâmina, de 20 cm de comprimento, ficou presa no corpo da mulher, que precisou fazer uma cirurgia para retirá-la.

O filho da mulher, de 25 anos, ainda tentou intervir, mas foi impedido pelo homem, que fugiu. Na manhã desta quarta, o homem foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

“Após tomarmos conhecimento do crime, imediatamente iniciamos as buscas pelo criminoso juntamente com policiais militares. Saturamos diversos bairros da cidade após o recebimento de diversas informações sobre o paradeiro do suspeito, e hoje pela manhã o localizamos no bairro Jundiá, onde foi preso”, afirmou delegado de Pinheiros, Eduardo Mota, ao G1.

Os golpes atingiram os dois pulmões e fraturaram a escápula da vítima, onde ficou presa.