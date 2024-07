Mulher suspeita de embebedar e estuprar adolescente de 13 anos é presa em Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, no sábado (29), uma mulher de 26 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro São Francisco.



Segundo informações fornecidas pelo delegado Marcelo Lopes, o crime aconteceu na sexta-feira (28), logo após a vítima sair da escola. A adolescente estava esperando algumas amigas em frente à residência da suspeita, localizada no bairro São Francisco. Uma das amigas da vítima é vizinha da acusada.



A ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Amazonas resultou na prisão da suspeita em flagrante.